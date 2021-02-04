سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-2- 2021 في مصر

حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره لليوم الثالث على التوالي مقابل الجنيه المصري علي مستوي الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم الخميس 4 -2-2021 بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

حافظت سلة العملة الخليجية على استقرراها علي مستوى الشراء والبيع في بداية تداولات الصباحية اليوم أمام نظريها الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي ،البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48 جنيهاً للشراء، و52 جنيهاً للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية اليوم الثلاثاء داخل شبكة فروع بنك SAIB ، حيث بلغت مستوى 50.93 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

تقدم شبكة فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوي 47 جنيهاً للشراء، و52 جنيهاً للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما أظهرت أحدث مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، حيث حققت مستوي 48 جنيهاً للشراء، و52 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصرإيران للتنمية

جاءت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك المصر إيران للتنمية عند مستوى 47.80 للشراء ، و52.12 جنيه للبيع، بحسب تقرير جريدة “المال”

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بينما عرضت شبكة فروع ثاني أكبرمصرف حكومي في مصر بنك مصر سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية للافراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48 جنيه للشراء، 52 جنيهاً للبيع

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

وبينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، في بداية التداول صباح اليوم الثلاثاء عند مستوى 48 جنيه للشراء، 52 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى صعيد أسعار العملة الكويتية حظها من التراجع أمام الدولار، لتصل مستويات التداول اليوم إلى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفقا ُلتقرير بوابة “المال” الإلكترونية في سوق تداول العملات الخليجية، وصل سعر التداول العملة الكويتة مقابل عملة المملكة العربية السعودية إلى مستوى 12.37 ريال.