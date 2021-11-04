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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-11-2021 في مصر

الدينار الكويتي يسجل 51.91 للشراء، و 52.23 للبيع داخل بنك SAIB
دينا مجدي 9:02 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 9:02 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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تمسك سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 بالثبات أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات المصرفية اليوم داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصري المحلي، كما يحتفظ سعر الدينار الكويتي بالاستقرار لمدة تجاوزت الــ15 يومًا داخل المصارف المصرية، وجاءت اليوم أسعار الدينار الكويتي بداخل البنوك على النحو التالي:

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سعر الدينار الكويتي داخل المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في أسعار الصرف للبيع والشراء داخل المصرف العربي الدولي AIB، ليكون 51.91 جنيه مصري للشراء، و 52.23 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي داخل بنك SAIB

جاء سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات المصرفية اليوم ببنك SAIB ثابتًا أمام الجنيه المصري ليكون 51.91 جنيه مصري للشراء، و 52.25 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي اليوناني

استقر سعر الدينار الكويتي في تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي اليوناني ليصبح 50.63 جنيه مصري للشراء، و 51.89 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في سعره أمام الريال السعودي ليصبح 51.88 ريال سعودي.

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بقلم دينا مجدي

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