سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 31-8-2023 مقابل الجنيه بختام التداول

أظهرت ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك المحلية والأجنبية بمصر، سعر اليوم الخميس 31-8-2023، مقابل الجنيه المصري، الذي جاء متباينًا بختام التعاملات المصرفية، في آخر أيام عمل للبنوك قبل البدء في عطلة المصارف الأسبوعية.

وسجل متوسط سعر صرف عملة الدولة الكويتية قيمة 100.03 جنيه للشراء، و100.38 للبيع، طبقًا لما ورد في تقرير البنك المركزي المصري اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني.

وترصد «المال» من خلال موقعها على شبكة الإنترنت عبر هذا التقرير المفصل أسعار العملة الكويتية كما جاءت بشاشات التداول ومواقع البنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر بقيمة: 97.82 جنيه للشراء، مقابل 100.51 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصروصل إلى: 99.83 جنيه للشراء، مقابل 100.19 للبيع، بختام تعاملات البنوك المسائية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سجل قيمة: 99.17 جنيه للشراء، مقابل 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ قيمة: 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.51 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد جاء بقيمة: 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.51 للبيع، بنهاية عمليات التداول.

سعر العملة الكويتية في المصرف العرب الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي شهد قيمة: 100.26 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي حقق قيمة: 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصرثبت عند: 95.51 جنيه للشراء، مقابل 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر اليوم في بنك القاهرة حافظ على مستوياته عند قيمة: 100.03 جنيه للشراء، مقابل 100.50 للبيع