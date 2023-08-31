سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 31-8-2023 ببداية التعاملات في مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 31-8-2023 مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية إلى 100.06 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وترصد بوابة جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العرب الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، 100.26 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى 99.25 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 96.85 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 94.53 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 99.90 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وصل سعر مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 100.03 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.