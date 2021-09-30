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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 30-9-2021 في مصر

مستقرًا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21 9:00 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21

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واصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 30- 9- 2021 استقراره مقابل الجنيه المصري فى شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.874 جنيه للشراء، و52.333 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، بحسب حصر صحيفة «المال» اليومي الذي تقدمه خدمة لقرائها، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ومن ناحية أخرى سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل مستوى 48.44 جنيه للشراء، و52.30 للبيع، لسعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات نشرت أحدث مؤشرات شاشات تداول البنك الأهلي المصري، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

نشرتقرير “المال ” اليومي آحدث تحديثات العملة الكويتية عالميا، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

في نهاية التعاملات بين تقرير “المال” على أسعار العملات فقد سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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