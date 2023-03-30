سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 30-3-2023 في مستهل التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الخميس 30-3-2023 في مستهل التعاملات البنكية اليومية بالبنوك إلى 100.61 جنيه للشراء، 100.96 للبيع، طبقًا لما حدده موقع البنك المركزي المصري حول متوسط سعر صرف العملة الكويتية أمام العملة المصرية، وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس اجتماعها الذي يحظى بترقب مصرفي بالغ الأهمية، فيما ترصد جريدة المال سعر صرف العملة الكويتية في البنوك.

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، 101.06 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

قال بنك الكويت الوطني إن سعر الدينار الكويتي وصل إلى: 95.11 جنيه للشراء، 101.30.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان إلى: 96.99 جنيه للشراء، 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي بـ: 98.09 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، 100.96 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

أظهر موقع بنك سايب، وصول سعر الدينار الكويتي إلى: 100.59 جنيه للشراء، 100.98 للبيع.

سعر صرف عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي إلى: 97.82 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر صرف عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

قال موقع البنك الأهلي القطري، إن سعر

بلغ: 95.94 جنيه للشراء، 100.96 للبيع.