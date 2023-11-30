سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 30-11-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 30-11-2023 مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري بلغ متوسط سعر عملة الكويت 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.80 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ97.30 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ93.48 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 99.13 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 99.73 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.76 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكان والتعمير

وفي بنك الإسكان والتعمير، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 96.99 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، بلغ مستوى صرف عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.52 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 97.73 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.