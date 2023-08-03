سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-8-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات البنوك

تباين سعر اليوم الخميس 3-8-2023 مقابل الجنيه المصري لسعري الشراء والبيع، في ختام التعاملات البنكية بأخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 100.19 جنيه للشراء، و 100.53 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة ددولة الكويت، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والمصرية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.29 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.97 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

و سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.92 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.68 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سعر في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري حقق 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

و سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري طرح بـ 100.20 جنيه للشراء، و100.62 للبيع.