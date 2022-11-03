تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، حيث انخفض قرش واحد في سعر الشراء وارتفع 10 قروش في سعر البيع، مسجلًا متوسط سعر صرف في البنك المركزي المصري 77.85 جنيه للشراء، و78.30 للبيع، بحسب موقع البنك، وتستعرض بوابة “المال نيوز” في تقريرها التفصيلي اليومي، أسعار صرف عدد من العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 73.63 جنيه للشراء، 78.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 77.94 جنيه للشراء، 78.42 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 75.26 جنيه للشراء، 78.42 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الافريقي الدولي: 74.80 جنيه للشراء، 81.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 76.98 جنيه للشراء، 78.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية: 73.21 جنيه للشراء، 78.42 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 76.66 جنيه للشراء، 78.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول: 74.92 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 76.26 جنيه للشراء، 78.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 75.01 جنيه للشراء، 78.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري: 75.62 جنيه للشراء، 78.42 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 75.09 جنيه للشراء، 78.26 للبيع.