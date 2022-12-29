تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، وعقب تحديث البنك المركزي المصري سجلت العملة الكويتية انخفاضًا 5 قروش في سعر الشراء و4 في سعر البيع، حسب استعراض موقع البنك لمتوسط سعر الصرف والذي وصل إلى 80.57 جنيه للشراء، 80.85 للبيع، وترصد جريدة “المال” حركة أسعار العملة الكويتية أمام العملة المصرية في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.75 جنيه للشراء، 80.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 76.08 جنيه للشراء، 81.07 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 80.52 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 77.90 جنيه للشراء، 80.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 77.84 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي: 76.69 جنيه للشراء، 80.96 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.53 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 76.80 جنيه للشراء، 80.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 76.81 جنيه للشراء، 80.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 77.09 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 78.31 جنيه للشراء، 80.87 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر: 77.82 جنيه للشراء، 80.67 للبيع.