سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29-12-2022 ببداية التعاملات في مصر

ينشر موقع «جريدة المال» سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29-12-2022، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، وسجل متوسط السعر مقابل الجنيه المصري: 80.62 جنيه للشراء، و 80.89 للبيع، بحسب آخِر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ونستعرض لكم في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب «SAIB»

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب «SAIB»، إلى 80.52 جنيه للشراء، و 80.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «CIB»، 77.90 جنيه للشراء، و 80.87 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 77.82 جنيه للشراء و 80.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 76.37 جنيه للشراء، و 82.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 78.53 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 76.80 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 77.84 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 77.71 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 76.69 جنيه للشراء، و 80.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 76.08جنيه للشراء، و 81.07 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، إلى 74.75 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 78.31 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.