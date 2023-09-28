سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 28-9-2023 أمام الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الخميس 28-9-2023، أمام العملة المحلية لمصر على متوسط سعر قيمته 99.72 جنيه للشراء، و100.06 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة المحلية الكويتية على موقع البنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسطات أسعار العملات في السوق المحلية، في إجازة القطاع المصرفي اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف،ويواصل القطاع المصرفي عطلته يومي الجمعة والسبت، لتعاود عملها الأحد المقبل، وتعرض المال نيوز سعري شراء وبيع العملة الكويتية عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض الموقع الإلكتروني بالبنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه عند مستويات 98.83 جنيه للشراء، و 99.82 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر على موقع بنك بلوم الإلكتروني إلى مستويات 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

كما عرض بنك الكويتي الوطني سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بموقعه الإلكتروني عند 93.94 جنيه للشراء، و100.07 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

بسبب الإجازة الأسبوعية.. استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي عند 95.63 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك مصر

على مستوى البنوك الحكومية.. استقر سعر الدينار الكويتي بموقع بنك مصر الإلكتروني أمام الجنيه عند 99.51 جنيه للشراء، و99.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أبقى بنك الإسكندرية على سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على موقعه الإلكتروني عند 96.49 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حافظ البنك التجاري الدولي على مستويات سعر أمام الجنيه المصري بموقعه الإلكتروني عند 97.30 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

عرض بنك المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية بموقع الإلكتروني عند 99.73 جنيه للشراء، و 100.14للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بموقع بنك قطر الوطني الأهلي الإلكتروني عند مستوى 95.94 جنيه للشراء، و100.14 للبيع.