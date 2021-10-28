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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 28-10-2021 في مصر

الدينار الكويتي يواصل استقراره أمام الجنيه المصري
دينا مجدي 9:26 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21 9:26 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21

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ينشر”المــــال” سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، والداخل في عمليات الصرافة بالبنوك المصرية الحكومية منها والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي، ليشهد استقرارا في سعره في بداية تعاملات اليوم، كما أنه يحافظ على ثباته على مدار أسبوع، لتكون أسعاره داخل البنوك والمصارف كالآتي:


سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان


شهد سعر الدينار الكويتي استقرارا في تعاملات صباح اليوم داخل بنك التعمير والإسكان ليكون سعره 48.36 جنيه مصري للشراء، و 52.41 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي


سجل سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 48.14 جنيه مصري للشراء، و 52.25 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد


استقر سعر الدينار الكويتي في تعاملات اليوم داخل المصرف المتحد ليكون سعره 47.45 جنيه مصري للشراء، و 52.18 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينا الكويتي في بنك الإسكندرية


جاء سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسنكدرية في التعاملات المصرفية صباح اليوم مستقرا في سعره ليكون 48.48 جنيه مصري للشراء، و 52.15 جنيه مصري للبيع.

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بقلم دينا مجدي

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