سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-7-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات بالبنوك

شهد سعر اليوم الخميس 27-7-2023 في مقابل الجنيه المصري تباين سعري الشراء والبيع في البنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة بمستهل التعاملات البنكية، ووصل لمتوسط سعر صرف 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 جنيه للبيع، وذلك حسب التقرير الأخير لـ «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 100.27 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.61 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.23 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.99 جنيه للشراء، و 101.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

طرح سعر في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري إلى 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.