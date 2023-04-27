سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-4-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الخميس 27-4-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية اليومية تباينًا نسبيًا بين الصعود والهبوط والاستقرار، وسجل في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف بلغ نحو 100.64 جنيه للشراء، 101.03 للبيع، بحسب متوسطات سعر الصرف في البنك والذي يرصد بشكل يومي حركة تداول العملات في البنوك العاملة في مصر، وتقدم جريدة المال في هذا التقرير رصدًا لحركة صرف العملة الكويتية.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.16 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المصرية في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، 101.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في المصرف العربي الدولي: 100.75 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك سايب

سعر

اليوم أمام العملة المصرية في بنك سايب: 100.76 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.