سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-4-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.16 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.13 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر
سعر الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المصرية في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، 101.41 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في المصرف العربي الدولي: 100.75 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك سايب
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