سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-4-2023 في نهاية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 97.44 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر صرف عملة دولة الكويت في بنك بلوم مصر
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 101.26 للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، 101.41 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
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