سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-4-2023 في نهاية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الخميس 27-4-2023 في نهاية التعاملات بعدة بنوك عاملة في سوق المال المصري ارتفاعًا طفيفًا في سعريّ الشراء والبيع بمقدار بضعة قروش، ويسيطر بشكل دائم تباين على حركة سعر العملة الكويتية أمام العملة المحلية في مصر، وفي هذا التقرير ترصد جريدة “المال” سعر صرف العملة الكويتية، والتي سجلت في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 97.44 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر صرف عملة دولة الكويت في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 101.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، 101.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر

اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.