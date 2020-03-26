سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-3-2020 في مصر

مرتفعاً في عدد من البنوك الحكومية

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-3-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها عدد من البنوك الحكومية والخاصة ويسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناءا على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينارالكويتي بالبنك الأهلي المصري.

ارتفع سعر الدينارالكويتي في البنك الأهلي وسجل 49.51 جنيه للشراء و 51.45جنية للبيع ، مقابل 49.44 جنيه للشراء و50.92 جنية للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك مصر49.56 جنيه الشراء،51.45جنيه للبيع، مقابل 50.20 جنيه للشراء و50.74 جنية للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الافريقي مصر

استقر سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الافريقي وسجل 51.55 جنيه للشراء و 52.45 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم مصر49.74 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي49.72 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك وفقا لحسابات البنك المركزى المصرى 50.27 جنيه للشراء 49.70 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرف المتحد 49.84 جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.29.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر نحو 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد عن 1300 شركة فى مجالات المالية والصناعية والزراعية، كما يعمل فى مصر بنكان كويتيان هما ، بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلى الكويتى.