سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-10-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

اختتمت البنوك تعاملاتها الأسبوعية بانخفاض سعر اليوم الخميس 26-10-2023 أمام الجنيه المصري.

وبلغ متوسط سعر عملة الكويت 99.66 جنيه للشراء، و100.00للبيع، حسبما جاء في البيان الأخير للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المصرية، والذي ينشر بصفة يومية على موقعه الإلكتروني شبكة الإنترنت.

وفيما يلي استعراض بوابة جريدة المال لسعر صرف العملة الكويتية بالبنوك المختلفة عقب جولة بمواقعها الإلكترونية وشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

عرضت ماكينات الصراف الآلي، سعر الدينار الكويتي اليوم بفروع بنك مصر المنتشرة بالجمهورية عند قيمة: 99.45 جنيه للشراء، 99.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

وقدمت شاشات التداول داخل بنك التعمير والإسكان سعر الدينار الكويتي مسجلًا قيمة: 96.99 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 99.70 جنيه للشراء، 100.13للبيع، بختام تعاملات الإسبوع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وأظهر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات المسائية بقيمة: 94.18 جنيه للشراء، 100.38للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر حول مستواه، مقابل الجنيه المصري،في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة: 98.09 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 98.78 جنيه للشراء، 99.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أوضحت التعاملات الختامية ببنك القاهرة حفاظ سعر الدينار الكويتي على مستواه بقيمة: 99.60 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وأشارات شاشات التداول داخل بنك الإسكندرية وصول سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، إلى: 96.43 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

أما في بنك قطر الوطني الاهلي فحقق سعر اليوم قيمة: 95.94 جنيه للشراء، 100.06 للبيع بختام تعاملات البنوك.