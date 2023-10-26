سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-10-2023 ببداية التعاملات في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-10-2023، مستوى صرف متراجع مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر عملة الكويت، بحسب آخِر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، إلى 99.70 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

ومن اهتمام جريدة المال بكل ما يهم القارئ، تنشر جريدة المال في التقرير التفصيلي أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و100.12 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 99.47 جنيه للشراء، و99.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، 99.70 جنيه للشراء، و100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ96.46 جنيه للشراء، و100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ95.94 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ99.60 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند 98.80 جنيه للشراء، و99.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر في بنك الكويت الوطني، 94.18 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، فحقق مستوى صرف عند 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 99.69 جنيه للشراء، و100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و100.13 للبيع.