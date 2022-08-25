ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-8-2022 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، وبلغ المتوسط وفق آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، 62.15 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، بارتفاع قدره قرشين، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، أسعار صرف عملة دولة الكويت في بعض البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، حسبما تستعرض المواقع الرسمية لها، وما تشير إليه شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، 60.05 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 60.43 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 60.03 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 58.45 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 59.85 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، 59.45 جنيه للشراء، و65.39 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 60.88 جنيه للشراء، و62.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

في بنك الاستثمار العربي، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 59.31 جنيه للشراء، و63.36 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، إلى 59.48 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، 58.06 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدينار الكويتي 58.65 جنيه للشراء، و62.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 60.79 جنيه للشراء، و62.47 للبيع.