سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بمصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية، بأخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك المختلفة شهد تباين لسعري الشراء والبيع، ووفقا للتقرير المنشور على موقع «البنك المركزي المصري» الأخير وصل متوسط سعر الصرف إلى 100.33 جنيه للشراء، و 100.68 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.30 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 99.38 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.39 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.01 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 100.29 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 94.77 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.