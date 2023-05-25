سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الخميس 25-5-2023 انخفاضاً مقابل الجنيه بقيم تتراوح ما بين 3- 16 قرشا، للشراء والبيع، بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط العملة الكويتية 100.28 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع، وفقاً لما جاء بتقرير البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف عملة الكويت بشاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري: 100.40 جنيه للشراء، و 100.66للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري: 99.39 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري: 96.99 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر

سعر العملة الكويتية فى البنك الأهلى المصرى

فى بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري: 99.38 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري: 95.63 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري: 100.29 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الأهلي – مصر

سعر

اليوم فى بنك الكويت الأهلي – مصر ، مقابل الجنيه المصري: 97.82 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.