سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري: 100.40 جنيه للشراء، و 100.66للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري: 99.39 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري: 96.99 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر
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سعر العملة الكويتية فى البنك الأهلى المصرى
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري: 99.38 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري: 95.63 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري: 100.29 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الأهلي – مصر
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