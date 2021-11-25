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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-11-2021 في مصر

مستقرا في أغلب البنوك
فاطمة إمام 12:24 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:24 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء 52.094 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظي سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

فيما بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

كما سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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