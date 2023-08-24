سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-8-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-8-2023، تباينه أمام عملة مصر المحلية ببداية التعاملات اليوم مقابل مستويات شراء وبيع العملة الكويتية المعلنة أمس على مواقع البنوك الإلكترونية، ليسجل متوسط سعر العملة الكويتية في مصر 100.00 جنيه للشراء، و100.34 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة المعلنة على صفحة البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرفية، وتعرض المال نيوز في تقريرها التالي سعر أمام عملة مصري المحلية داخل مصر، وجاءت الأسعار عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنك الأهلي إلى 99.17 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

عرض بنك التنمية الصناعية سعر الدينار الكويتي أمام في بداية التعاملات عند 96.09 جنيه للشراء، و100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

كما عرضت فروع بنك QNB الدينار الكويتي في بداية التعاملات عند 95.94 جنيه للشراء، 100.44جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي ببنك الكويت الوطني إلى 94.54 جنيه للشراء، و100.77 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبوظبي الإٍسلامي

جاء سعر الدينار الكويتي بمصرف أبوظبي الإسلامي في بداية التعاملات الصباحية عند مستويات 98.09 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

ببنك التعمير والإسكان.. جاء سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية عند 96.99 جنيه للشراء، و100.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصلت مستويي شراء وبيع سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات ببنك مصر إلى 99.85 جنيه للشراء، و100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

عرضت فروع المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات عند 100.26 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الأهلي المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الأهلي المتحد 99.11 جنيه للشراء، و100.51للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك SAIB

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك SAIB بمستهل التعاملات لـ 100.08 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.