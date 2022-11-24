سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-11-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-11-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية، استقرار في سعرى الشراء والبيع، ووصل 79.50 جنيه للشراء، و 79.86 جنيه للبيع، وفقًا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، ومواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى القطرى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى مقابل الجنيه المصري 76.13 جنيه للشراء، و 79.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري إلى 76.50 جنيه للشراء، و 79.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مقابل الجنيه المصرى 79.64 جنيه للشراء، و 79.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه المصري بــ 77.77 جنيه للشراء، و 79.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى 76.95 جنيه للشراء، و 79.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى أمام الجنيه المصرى 76.96 جنيه للشراء، و 79.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصرى 77.33 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام الجنيه المصرى إلى 79.65 جنيه للشراء، و 79.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر مقابل الجنيه المصرى، 75.78 جنيه للشراء، و 81.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري بــ 76.62 جنيه للشراء، و 79.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربى الدولى

شهد سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى مقابل الجنيه المصرى 79.64 جنيه للشراء، و 79.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه المصرى 76.10 جنيه للشراء، و 80.08 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

حقق سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصرى 77.87 جنيه للشراء، و 79.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإستثمار العربى أمام الجنيه المصري إلى 76.37 جنيه للشراء، و 81.41 للبيع.