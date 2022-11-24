صعد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بمقدار 20 قرشًا في سعر الشراء و11 قرشًا في سعر البيع، فيما كسر حاجز الـ 80 جنيها في البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك سايب، وأظهر موقع البنك المركزي المصري تسجيل العملة الكويتية متوسط سعر صرف 79.70 جنيه للشراء، و79.97 للبيع، بحسب تحديث الموقع، وترصد جريدة المال أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في 12 بنك يعمل في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 76.95 جنيه للشراء، 79.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 77.33 جنيه للشراء، 80.03 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 79.64 جنيه للشراء، 79.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 76.13 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 75.27 جنيه للشراء، 80.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: 77.87 جنيه للشراء، 79.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 76.62 جنيه للشراء، 80.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 76.94 جنيه للشراء، 79.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 76.13 جنيه للشراء، 79.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 75.78 جنيه للشراء، 81.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري: 79.64 جنيه للشراء، 79.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك سايب: 79.64 جنيه للشراء، 80.01 للبيع.