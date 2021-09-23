سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-9-2021 في مصر

في بداية التعاملات الصباحية واصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 23- 9- 2021 مسيرة الحفاظ على مستوياته أمام نظيره المحلي الجنيه المصري بعدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر صحيفة «المال» اليومي الذي تقدمه خدمة لقرائها،وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند 51.977 جنيه للشراء، و52.404 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على مقابل الجنيه المصري ، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي على استقراره عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع،

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما جاء سعر صرف العملة الكويتية مقابل نظيرها المحلي المصري الجنيه في بنك الإسكندرية عند مستوى 48.45 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد مستويات أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما أظهر أخر تحديث لتقرير “المال” الذي يتابع آخر تحديثات العملة الكويتية عالمية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

جاء آخر تحديث للعملة الكويتية في السوق،سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.