سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-6-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23 يونيو 2022 داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل في آخر تحديث له 60.11 جنيه للشراء، و60.51 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وفي بداية التعاملات الصباحية حافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما استقر سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبيّنت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، إلى 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

واستقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر الدينار الكويتى على مستواه بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري، صباح اليوم، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.