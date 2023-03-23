سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.25 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.07 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
طرح سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد
بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.82 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
عرض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.82 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب
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سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.