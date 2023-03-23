سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الخميس 23-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية متوسط سعر صرف وصل إلى 100.60 جنيه للشراء، و 100.95 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي» الأخير ، وصدر أول أمس الإثنين قرارات مواعيد البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في شهر رمضان لمدة 4 ساعات يوميا، على أن تكون ساعات العمل للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، أما الوظفين فيبدأ عملهم من التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك.

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.25 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.07 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.82 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.82 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.74 جنيه للشراء، و 101.17 للبيع.

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.