سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام تعاملات البنوك الأسبوعية

اختتمت البنوك تعاملاتها الأسبوعية محافِظة على سعر اليوم الخميس 23-11-2023 مستقرًّا مقابل الجنيه المصري في آخِر يوم عمل للمصارف المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع قبل البدء في العطلة الرسمية التي تستغرق يومين، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بقيمة: 100.11 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

وتُقدم بوابة جريدة «المال» أسعار صرف عملة الكويت طبقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية ومواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.59 جنيه للشراء، و100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

سعر في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.19 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.87 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 96.79 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 99.73 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر اليوم في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.56 للبيع.