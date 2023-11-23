سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-11-2023 ببداية التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-11-2023 مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري وصلت العملة الكويتية إلى 100.11 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

قدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.19 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 99.87 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 96.83 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، 99.73 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، سجل مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 94.57 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.