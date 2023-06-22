سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 22-6-2023 بنهاية التعاملات

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الخميس 22-6-2023، تباينًا نسبيًا في نهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مسجلًا مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، 99.50 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند مقابل الجنيه المصري: 97.30 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.12 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 100.18 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

أما سعر

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

في بنك بلوم مصر، حقق مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر علمة الكويت في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري، 94.89 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، 100.41 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.