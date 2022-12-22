سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 22-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 22-12-2022 بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار لأسعار الشراء والبيع مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الأخير الصادر عن «البنك المركزى المصرى» وصل الدينار إلى 80.45 جنيه للشراء، و 80.92 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 76.74 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري 76.65 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 78.24 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

و سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بلغ 77.03 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري بــ 78.47 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري 76.63 جنيه للشراء، و 80.96 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 76.03 جنيه للشراء، و 81.15 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري فقدر بــ 77.74 جنيه للشراء، و 80.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري 80.46 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري 77.76 جنيه للشراء، و 80.65 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري فبلغ 76.75 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بلغ 77.84 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

طرح سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بــ 80.46 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر، أمام الجنيه المصري 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.