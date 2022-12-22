سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 22-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 22-12-2022، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، مستوى صرف عند: 80.52 جنيه للشراء، و 80.79 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» متوسط أسعار عملة دولة الكويت وفقًا لمواقع البنوك الرسمية وشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان، 77.65 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 78.24 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 77.78 جنيه للشراء، و 80.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 80.46 جنيه للشراء، و 80.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وطرح المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بـ 80.46 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بـ 77.03 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بـ 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويي في بنك الاستثمار العربي، إلى 76.65 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 76.63 جنيه للشراء، و 80.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 77.76 جنيه للشراء، و 80.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 78.47 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وأما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، وصل مقابل الجنيه إلى 76.03 جنيه للشراء، و 81.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه 76.75 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.