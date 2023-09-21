سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 21-9-2023 ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية وصول سعر اليوم الخميس 21-9-2023 تباين، مقابل عملة مصر المحلية على مستويي الشراء والبيع في اخر تحديث لها ببداية التعاملات الصباحية، إلى 99.87 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع، بناءًا لأخر تحديث لمتوسط أسعار العملات العربية في سوق الصرافة في مصر بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، لتقدم المال خلال التقرير سعري شراء وبيع عملة الكويت في البنوك، والتي جاءت عند مستويات

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك بلوم مصر إلى 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

جاء سعر أمام عملة مصر المحلية بالبنك الأهلي الكويتي – مصر عند مستويات 97.60 جنيه للشراء، مقابل 99.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 98.95 جنيه للشراء، مقابل 99.93 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

فيما وصل سعر أمام نظيره المصري داخل فروع المصرف العربي الدولي إلى 99.82 جنيه للشراء، مقابل 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في فروع بنك الإسكندرية ببداية التعاملات الصباحية 96.58 جنيه للشراء، مقابل 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

عرض بنك كريدي أجريكول مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 95.51 جنيه للشراء، مقابل 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك QNB بداية التعاملات 99.85جنيه للشراء، مقابل 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.25 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

عرض ابلنك الحكومي بنك مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 99.60 جنيه للشراء، مقابل 99.93 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.25 للبيع.