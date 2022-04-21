أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 21 أبريل 2022، داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، إلى 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وبين التقرير الصباحي استقرار سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

واظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

واستقر سعر شراء وبيع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر الدينار الكويتي على شاشات التداولات الحظية بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.