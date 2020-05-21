سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 21ـ5ـ2020 في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس 21-5-2020، مقارنة بتعاملات أمس ، ويسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

علي صعيد البنوك الوطنية، سجل سعر شراء الدينارالكويتي بالبنك الأهلي 49.80جنيه للشراء، وللبيع 50.72 جنيه، وسجل 49.80جنيه للشراء،50.72 جنيه للبيع ببنك مصر.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

سعر الدينار الكويتى بالبنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدينار فى أكبر بنك وطني بمصر وهو البنك الأهلي المصري 49.66 جنيه للشراء، و51.23 جنيه للبيع. الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما حقق سعر الدينار فى ثاني أكبر بنك حكومي بمصر 49.66 و 51.23 جني للشراء وللبيع.

سعر الدينار فى البنك العربى الأفريقى مصر

فيما استقر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى، وسجل 49.49 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم مصر

استقر الدينار الكويتي فى بنك بلوم مصر، وسجل 50.39جنيه للشراء، و51.28 جنيه للبيع. الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي 48.79جنيه للشراء، و51.35 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرف المتحد

سجل الدينار فى البنك المصرف المتحد 47.69 جنيه للشراء، و51.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطني

بلغ الدينار فى بنك الكويت الوطني 50.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل الدينار البنك المصري لتنمية الصادرات 49.84 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي

سجل الدينار فى البنك الأهلي الكويتي 50.47 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

وخفض بنك الكويت المركزي سعر العائد بمقدار 0.25% لتصل عند إلى 2.5%.