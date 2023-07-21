سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21-7-2023 مقابل الجنيه

أظهرت مواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت، توقف سعر اليوم الجمعة 21-7-2023 عند مستوياته، وذلك على خلفية عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، وبلغ متوسط صرف 100.51 جنيه للشراء مقابل 100.89 جنيه للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادرعن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني – قبل البدء في العطلة الرسمية والتي ستستمر 4 أيام- بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري بقيمة: 99.65 جنيه للشراء، مقابل 100.67 للبيع، أمام الجنيه.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى: 100.36 جنيه للشراء، مقابل 100.67 للبيع، أمام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بقيمة: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.99 للبيع، امام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية بقيمة: 97.29 جنيه للشراء، مقابل 100.99 للبيع، امام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عُرض سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.99 للبيع، امام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

قُدر سعر في البنك المصري الخليجي بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، مقابل 101.10 للبيع، امام الجنيه.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

توقف سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصرعند: 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع، امام الجنيه.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

حافظ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني على قيمته عند: 94.78 جنيه للشراء، مقابل 100.95 للبيع، امام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد قيمة: 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.95 للبيع، امام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

قُدر سعر اليوم في بنك القاهرة بقيمة: 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.99 للبيع، امام الجنيه.