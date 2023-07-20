سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 20-7-2023 أمام الجنيه

استقر سعر اليوم الأربعاء 19-7-2023، على نفس مستويات أمس بسبب عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، والتي ستستمر 4 أيام تبدأ من الخميس إلى الأحد المقبل ، وفي اخر تحديث للعملة الكويتية جاء المتوسط عند 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتعرض المال هبر التقرير التالي سعر عملة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية في آخر تحديث لها على شاشات التداولات اللحظية بالبنوك.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 99.65 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

فيما قدمت فروع بنك القاهرة سعر أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.40 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي على الموقع الإلكتروني لبنك QNB أمام الجنيه المصري 95.94 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.36 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في اخر تحديث على سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري عند مستويات 98.09 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض بنك كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت اخر التحديثات استقرار سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري عند مستويات97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

كما حافظ سعر الدينار الكويتي على السعر بالمصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.60 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدينار ببنك المصرف المتحد أمام الجنيه المصري عند مستويات 93.48 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

فيما عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 97.82 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك SAIB

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع SAIB أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.60 جنيه للشراء، 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرضت الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 95.09 جنيه للشراء، و 101.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم على الموقع الرسي لبنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري عند مستويات 97.29 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.