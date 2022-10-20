سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 20-10-2022 بنهاية التعاملات أمام الجنيه

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 20-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية داخل البنك المركزي أمام الجنيه المصري بمقدار 7 قروش في سعر الشراء، وقرش واحد في سعر البيع، مسجلًا 63.17 جنيه للشراء، 63.49 للبيع، وفقًا لتقرير «البنك المركزي المصري» لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية الأخير، وشهد تباينا في أسعار الشراء والبيع بالبنوك المختلفة، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعري الشراء والبيع لعملة دولة الكويت في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، طبقا لرصد شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه سعر صرف، 60.46 جنيه للشراء، و 66.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك سايب لمستوى صرف 63.12 جنيه للشراء، و 63.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 59.46 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي في مقابل الجنيه المصري، 61.97 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد سعر صرف 59.54 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

سعر عملة الكويت اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري لسعر صرف، 61.02 جنيه للشراء، و 63.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر سعر صرف 61.04 جنيه للشراء، و 63.44 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 59.61 جنيه للشراء، و 63.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف في بنك بلوم، 63.12 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربى

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصرى 61.12 جنيه للشراء، و 65.28 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه وصل لمستوى صرف 62.47 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي في مقابل الجنيه، 62.34 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.