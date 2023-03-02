سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم 2-3-2023 ارتفاعاً مقابل الجنيه المصري، بقيمة 21 قرشاً لسعري الشراء والبيع في ختام التعاملات المسائية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وجاء متوسط عملة الكويت 99.82 جنيه للشراء مقابل 100.19 جنيه للبيع وفقاً لما ورد بأخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» تقرير بسعري الشراء والبيع للعملة الكويتية بناء على جولة بين المواقع الألكترونية الرسمية للبنوك بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 96.27 جنيه للشراء مقابل 99.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.58 جنيه للشراء مقابل 100.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 96.42 جنيه للشراء مقابل 100.14 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر 94.98 جنيه للشراء مقابل 99.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 94.35 جنيه للشراء مقابل 100.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي 95.46 جنيه للشراء مقابل 101.92 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 96.25 جنيه للشراء مقابل 99.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جنيه في البنك التجاري الدولي 96.73 جنيه للشراء مقابل 100.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 97.52 جنيه للشراء مقابل 100.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 97.25 جنيه للشراء مقابل 100.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 95.07 جنيه للشراء مقابل 100.38جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر

اليوم في المصرفي العربي الدولي 99.85 جنيه للشراء مقابل 100.29 جنيه للبيع.