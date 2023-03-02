سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 96.27 جنيه للشراء مقابل 99.96 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.58 جنيه للشراء مقابل 100.29 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 96.42 جنيه للشراء مقابل 100.14 جنيه للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر 94.98 جنيه للشراء مقابل 99.95 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 94.35 جنيه للشراء مقابل 100.54 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي 95.46 جنيه للشراء مقابل 101.92 جنيه للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 96.25 جنيه للشراء مقابل 99.96 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سعر
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 97.52 جنيه للشراء مقابل 100.29 جنيه للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتي
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 97.25 جنيه للشراء مقابل 100.29 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 95.07 جنيه للشراء مقابل 100.38جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر