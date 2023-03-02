سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 94.08 جنيه للشراء، 100.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 92.66 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.10 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 96.97 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 95.25 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي: 99.55 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 94.79 جنيه للشراء،100.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 96.45 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 97.23 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.
سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 94.70 جنيه للشراء، 99.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 96.01 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 95.99 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.