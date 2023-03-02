سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الخميس 2-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية تباينًا نسبيًّا، بحسب ما أظهرته المواقع الإلكترونية للبنوك وشاشات التداول اللحظية لفروعها في مصر، وسجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 99.61 جنيه للشراء، 99.98 للبيع. وترصد جريدة المال، في تقرير تفصيلي، أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 94.08 جنيه للشراء، 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 92.66 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.10 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 96.97 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 95.25 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي: 99.55 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 94.79 جنيه للشراء،100.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 96.45 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 97.23 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 94.70 جنيه للشراء، 99.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 96.01 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 95.99 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.