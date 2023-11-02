سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2-11-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك تحرك سعر اليوم الخميس 2-11-2023 أمام عملة مصر المحلية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية لها بمستهل التعاملات، ليصل متوسط شراء وبيع الدينار الكويتي في السوق الرسمي إلى 99.68 جنيه للشراء، و100.03 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط العملات العربية في السوق المصرفية المصرية، لتعرض المال في السطور التالي سعر وحدة النقد الكويتية داخل فروع البنوك والتي جاءت عند:

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

جاء سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالمصرف المتحد عند 93.48 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر أمام العملة المحلية لمصر في بنك الكويت الوطني ببداية التعاملات إلى 94.19 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض البنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر 95.63 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

عرض بنك SAIB سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية عند99.68 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع، بختام التعاملات المسائية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالبنك الأهلي المصري، 98.78 جنيه للشراء، و 99.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر أمام العملة المحلية لمصر ببداية التعاملات عند 99.45 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر ببنك الاستثمار العربي في بداية التعاملات 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي ببداية التعاملات داخل البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر ببنك الإسكندرية 96.43 جنيه للشراء، و100.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر يبنك قطر الوطني الأهلي، 99.68 جنيه للشراء، و 100.04 للبيع.