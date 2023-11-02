سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2-11-2023 أمام الجنيه في ختام التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك تحرك سعر اليوم الخميس 2-11-2023 أمام عملة مصر المحلية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية لها بمستهل التعاملات، ليصل متوسط شراء وبيع الدينار الكويتي في السوق الرسمية إلى 99.68 جنيه للشراء، و100.03 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط العملات العربية في السوق المصرفية المصرية، لتعرض المال في السطور التالي سعر وحدة النقد الكويتية داخل فروع البنوك والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المحلية ببنك المصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بنك الكويت الوطني عند 94.19 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية عند 98.78 جنيه للشراء، و 99.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر داخل فروع البنك الحكومي بنك مصر أمام عملة مصر المحلية عند 99.45 جنيه للشراء، و99.75 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية في الختام عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي بالموقع الرسمي لبنك الإسكندرية أمام عملة مصر المحلية إلى 96.43 جنيه للشراء، و100.07 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 99.68 جنيه للشراء، و100.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أظهرت التعاملات الختامية داخل فروع البنك المصري الخليجي وصول سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية 95.63 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك SAIB

داخل بنك الشركة المصرفية العربية جاء سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية عند 99.68 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

عرض بنك كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم أمام عملة مصر المحلية عند 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.