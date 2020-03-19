سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-3-2020 في مصر

متراجعًا أكثر من 20 قرشًا بأغلب البنوك

تزامنًا مع استمرار الأزمة التي يشهدها العالم، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، شهدت أسعار الدينار الكويتي بسوق الصرف المصرية تراجعًا كبيرًا، خلال تعاملات اليوم الخميس 19- 3- 2020 فاقدًا أكثر من 25 قرشًا في أغلب البنوك الوطنية والخاصة.

ووصل متوسط سعر الدينار الكويت بالبنوك عند مستوى 50.56 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع، حيث يسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقًا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتى فى البنوك الحكومية

تراجعت أسعار الدينار الكويتي في البنوك الحكومية، حيث بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 50.41 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى 50.25 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 50.45 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

وبلغت أسعار الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 49.84 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي 51.55 جنيه للشراء، و52.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 50.58 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 50.94 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير والإسكان

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير والإسكان 50.85 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 50.36 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عودة

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عودة 50.49 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع. الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى

سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي.49.98 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.