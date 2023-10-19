سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-10-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الخميس 19-10-2023 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بأخر أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 99.65 جنيه للشراء، و 100.06 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه إلى 97.73 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 99.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.47 جنيه للشراء، و100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.44 جنيه للشراء، و 99.68 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 98.77 جنيه للشراء، و 99.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وصل سعر في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري إلى 99.67 جنيه للشراء، و100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بلغ 94.17 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.