سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-10-2023 في ختام التعاملات بمصر

بينت شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة، سعر اليوم الخميس 19-10-2023 متباين بالشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري في ختام آخر يوم عمل بالمصارف قبل البدء في العطلة الأسبوعية، وجاء متوسط سعر صرف عملة الكويت 99.66 جنيه للشراء، و 100.01جنيه للبيع، وفقًا لما جاء بأخر تحديث للبنك المركزي المصري للعملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المحلية.

وخلال السطور التالية تنشر البوابة الإلكترونية لجريدة المال أسعار العملة الكويتية المتداولة بفروع البنوك المختلفة كما قدمتها ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، 99.67 جنيه للشراء، و100.04 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.17 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.73 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 96.42 جنيه للشراء، و100.03 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع،

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.44 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري، 98.76 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع، مقابل العملة المحلية.