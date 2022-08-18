سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18-8-2022 في بداية التعاملات

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18-8-2022 على استقراره النسبي في بداية التعاملات البنكية الصباحية داخل مصر مقابل الجنيه المصري، وبحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بلغ سعر العملة الكويتية 62.20 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا لسعر عملة دولة الكويت، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية في عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري 59.98 جنيها للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري 60.06 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 60.79 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري 58.69 جنيه للشراء، و 62.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 59.48 جنيه للشراء، و 65.43 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى 59.36 جنيه للشراء، و 62.55 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري، إلى 59.43 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 60.30 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في البنك.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 57.87 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.