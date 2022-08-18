استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18-8-2022 في نهاية التعاملات البنكية في مصر أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري بخصوص متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ووصل سعر عملة دولة الكويت إلى 62.19 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا لسعر العملة الكويتية، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية في بعض البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 60.06 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري 59.98 جنيها للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 60.79 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري إلى 58.69 جنيه للشراء، و 62.68 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 59.36 جنيه للشراء، و 62.57 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

في البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 59.48 جنيه للشراء، و 65.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري، 59.48 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 57.87 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، إلى 60.30 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في البنك.