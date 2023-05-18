سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

ينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

اليوم الخميس 18-5-2023، في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مسجلًا مستوى صرف عند: 100.41 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، ونستعرض أسعار صرف عملة دولة الكويت مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبيه بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع.

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

اليوم في المصرف المتحد، 33.48 جنيه للشراء، مقابل 33.79 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الإسكان والتعمير

وعرض بنك الإسكان والتعمير، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 100.45 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 94.90 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى 99.55 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.55 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.